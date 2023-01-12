Политолог дал прогноз на заседание Совета Безопасности ООН по Украине

От предстоящего заседания Совета Безопасности ООН по Украине не стоит ждать прорывов, оно закончится «очередной шумной пиар-реакцией в СМИ». Об этом 12 января «Известиям» заявил политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Ранее в этот день первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что в начале следующей недели по инициативе российской стороны пройдет заседание СБ ООН по Украине.

«Я знаю точно, что российская позиция будет заявлена по этому поводу. Другой вопрос в том, что слушать и слышать Россию не желают на площадке ООН. Россия против всех этих инсинуаций, Китай воздержится от голосования. И это ничем не закончится, кроме как очередной шумной пиар-реакцией в СМИ», — сказал Мартынов.

Политолог напомнил, что «протащить» вещи, против которых будет Россия, невозможно, так как в Совбезе ООН решения принимаются консенсусом.

«Очевидно, что изначально цель там другая — не в том, чтобы что-то принять, а чтобы продолжать дискредитировать и ООН, и Совбез в частности. Они там пытаются перестроить работу таким образом, чтобы принимать решения простым большинством. На уровне ассамблеи они уже сделали несколько шагов в этом направлении, дискуссия идет», — сказал эксперт.

Он пояснил, что идея вашингтонских политтехнологов заключается в том, чтобы ввести поправки в устав ООН, чтобы «собирать экстренные заседания ассамблеи и ассамблеей голосовать простым большинством».

«Это может быть подходит для какого-нибудь среднего пошиба акционерного общества, но ООН принципиально другого плана организация. Именно поэтому в систему ООН заложены консенсусные принципы, обсуждения, пока стороны не придут к согласию. В этом логика, а не в том, чтобы шантажом, угрозами или деньгами заполучить достаточное количество голосов», — заключил Мартынов.

В декабре председатель Евросовета Шарль Мишель призвал разработать механизм приостановки членства России в Совете Безопасности ООН, обвинив Москву в нарушении международного права. При этом он признал, что на данный момент исключить Россию из СБ ООН невозможно, потому что данный шаг «приведет в тупик сам концепт безопасности ООН».

Первый заместитель главы международного комитета российского Совета Федерации Владимир Джабаров в ответ на это заявил, что приостановка членства Москвы в Совбезе организации невозможна, потому что на этом существование ООН в принципе прекратится.