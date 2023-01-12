Потепление до +5 градусов спрогнозировали в Ставропольском крае

Синоптики сообщили о потеплении и прекращении осадков в Ставропольском крае. Температура воздуха повысится до +5 градусов.

Согласно прогнозам, 12 января ожидается до +3 градусов. Во второй половине дня снег практически не ожидается. В Ставрополе ожидается 0…–2 градуса, а порывы ветра достигнут 20 м/с. Об этом пишет NewsTracker.

13 января температура повысится до +4 градусов, осадки не ожидаются. Скорость ветра составит 15–20 м/с. 14 января потеплеет до +5 градусов.

Ранее синоптики спрогнозировали повышение температуры в регионах европейской части России. Погодные условия будут меняться с поступлением воздушных масс с юга и юго-запада.