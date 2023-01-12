Пожар произошел в доме — объекте культурного наследия в Саратове

В Саратове произошел пожар в жилом доме, являющемся памятником градостроительства и архитектуры. Выгорело межэтажное перекрытие на площади 6 кв. м. Обошлось без пострадавших.

Как сообщает ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на региональное ГУ МЧС, сигнал о возгорании в доме разной этажности на Комсомольской улице поступил на пульт дежурного в 5 часов утра 12 января.

Из здания эвакуировали 10 человек. В тушении принимали участие три расчета. Причина случившегося сейчас устанавливается.

Это здание является объектом культурного наследия федерального значения «Дом князя Баратаева». Памятник архитектуры построили в начале XIX века.

Ранее, 10 января, сообщалось о пожаре в архиве краснодарского УФСИН. Сгорело порядка 500 дел заключенных. Позже задержали подозреваемого. Им оказался местный житель. Он утверждал, что сжег архив, чтобы согреться.