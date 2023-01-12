Росприроднадзор выдал разрешение на отлов трех конфликтных тигров в Приморье

На территории Приморского края должны отловить трех тигров, повадившихся выходить к населенным пунктам и дорогам. Соответствующее разрешение выдал Росприроднадзор, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе регионального правительства.

По данным министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира края, группы Госохотнадзора уже находятся на местах возможного выхода тигров к людям. Один из хищников неоднократно был замечен у дорог и населенных пунктов в Шкотовском районе, другой — в Красноармейском районе (село Измайлиха и другие), третий — в Дальнереченске и Пожарском округе (село Знаменка и другие).

Как объяснил замминистра Алексей Суровый, каждый сигнал о конфликтном поведении тигра проверяется, при его достоверности на место выезжают специалисты. Сначала хищника пытаются отпугнуть, и часто это срабатывает, но в случае дальнейшего нестандартного поведения зверя может быть принято решение о его отлове.

«Решение об отлове требует согласования с органами Росприроднадзора на федеральном уровне, поскольку амурский тигр входит в число особо охраняемых биологических видов, занесенных в Красную книгу России», — рассказал Алексей Суровый.

В министерстве подчеркивают, что отлов тигра — занятие сложное, поскольку речь идет о сильном и осторожном хищнике. Площадь участка обитания самца может достигать 50 тыс. га, самки — 20 тыс. га, при этом звери регулярно обходят свои территории, а конфликтный тигр вовсе может прекратить нестандартное поведение, а через несколько месяцев снова появиться у населенных пунктов. Именно таким образом сейчас ведет себя один из тигров, которого необходимо отловить.

Как уточняет РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на экспертов, главной причиной нестандартного поведения тигров является антропогенное воздействие. Речь идет о бесконтрольном выпасе скота, ненадлежащем содержании собак, стихийных свалках с биоотходами. Всё это привлекает хищника, а бродячие собаки вовсе являются лакомой добычей.

По данным проведенного прошлой зимой сплошного учета, на территории Приморья обитают не менее 600 особей амурского тигра из 750, обитающих на Дальнем Востоке в целом.