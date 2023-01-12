Реклама
Прямой эфир
Мир
Пушков допустил изменение позиции НАТО по Украине после взятия Россией Соледара
Армия
В ДНР сообщили об уничтожении порядка пяти бригад ВСУ в Соледаре
Мир
Россия осудила теракт у здания МИД Афганистана в Кабуле
Мир
Захарова предрекла неудачу Киева в попытке разрушить УПЦ
Мир
В США сообщили о наводящих ужас ракетах «Кинжал» ВС РФ
Мир
МИД России объявил о расширении санкционного списка против Великобритании
Происшествия
Один человек погиб и четверо ранены в Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ
Мир
Лукашенко указал на реализацию 70% союзных программ с РФ
Авто
В Афганистане представлен первый национальный суперкар Mada 9
Общество
В России не планируют вводить ограничений из-за штамма коронавируса «Кракен»
Общество
Заразившаяся штаммом коронавируса «Кракен» жительница Пензы уже выздоровела
Пресс-релизы
Журналист МИЦ «Известия» победил во Всероссийском конкурсе на лучший материал о потребительской кооперации среди СМИ

Росприроднадзор выдал разрешение на отлов трех конфликтных тигров в Приморье

0
Фото: TASS/EPA/TOMS KALNINS
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На территории Приморского края должны отловить трех тигров, повадившихся выходить к населенным пунктам и дорогам. Соответствующее разрешение выдал Росприроднадзор, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе регионального правительства.

Выход в люди: что ищут амурские тигры в населенных пунктах
В Хабаровском крае произошло несколько инцидентов с участием диких хищников

По данным министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира края, группы Госохотнадзора уже находятся на местах возможного выхода тигров к людям. Один из хищников неоднократно был замечен у дорог и населенных пунктов в Шкотовском районе, другой — в Красноармейском районе (село Измайлиха и другие), третий — в Дальнереченске и Пожарском округе (село Знаменка и другие).

Как объяснил замминистра Алексей Суровый, каждый сигнал о конфликтном поведении тигра проверяется, при его достоверности на место выезжают специалисты. Сначала хищника пытаются отпугнуть, и часто это срабатывает, но в случае дальнейшего нестандартного поведения зверя может быть принято решение о его отлове.

«Решение об отлове требует согласования с органами Росприроднадзора на федеральном уровне, поскольку амурский тигр входит в число особо охраняемых биологических видов, занесенных в Красную книгу России», — рассказал Алексей Суровый.

В министерстве подчеркивают, что отлов тигра — занятие сложное, поскольку речь идет о сильном и осторожном хищнике. Площадь участка обитания самца может достигать 50 тыс. га, самки — 20 тыс. га, при этом звери регулярно обходят свои территории, а конфликтный тигр вовсе может прекратить нестандартное поведение, а через несколько месяцев снова появиться у населенных пунктов. Именно таким образом сейчас ведет себя один из тигров, которого необходимо отловить.

Как уточняет РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на экспертов, главной причиной нестандартного поведения тигров является антропогенное воздействие. Речь идет о бесконтрольном выпасе скота, ненадлежащем содержании собак, стихийных свалках с биоотходами. Всё это привлекает хищника, а бродячие собаки вовсе являются лакомой добычей.

По данным проведенного прошлой зимой сплошного учета, на территории Приморья обитают не менее 600 особей амурского тигра из 750, обитающих на Дальнем Востоке в целом.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023