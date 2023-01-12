Захарова заявила, что РФ решительно осуждает теракт в Кабуле у здания МИД в Афганистане

Захарова заявила, что РФ решительно осуждает теракт в Кабуле у здания МИД в Афганистане

2023-01-12 12:28:43

2023-01-12 12:28:43

2023-01-12 12:28:43

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