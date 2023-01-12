Эвакуированные жители Соледара рассказали об ожидании прихода российских войск

Житель Соледара 12 января рассказал журналистам «Известий», как они с супругой ждали прихода российских военных, которые в итоге помогли им покинуть город.

Мужчина по имени Сергей объяснил, что сил жить под регулярными обстрелами боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) у его семьи уже не оставалось. Он и его жена получили ранения в один день, 26 декабря. Снаряды прилетели на их участок, когда супруги находились во дворе. Дом почти полностью был разрушен.

«Она во дворе была, я — на хоздворе. Не помогли ни крыши, ничего, пробили насквозь, попало в спину. Ей досталось хуже. У нее перелом осколочный кости руки и ранение ноги. Два ранения за один раз», — поделился Сергей с корреспондентами.

По его словам, терпеть, как женщина ползает по полу и пытается спрятаться от взрывов, было уже невозможно. Когда российские бойцы пришли эвакуировать своего раненого сослуживца и узнали, что в домах остаются мирные жители, они помогли семье выехать из города.

«Мы с женой ждали Россию. Когда военные пришли к нам второй раз, жена их позвала, и [сказала] спасибо им большое», — говорит Сергей.

Мужчина также добавил, что ему известно об эвакуации 13 человек, в том числе троих детей.

Еще одна жительница Соледара, Наталья Морикова, рассказала, что, перед тем как город был окружен войсками РФ, украинские военные пообещали разбить все дома местных жителей. По ее словам, после Нового года войска ВСУ стали располагаться прямо в домах у людей.

«Они свободно так курсировали по улицам. Кончилось всё тем, что они убежали, побросали паспорта. Когда нас выводили (эвакуировали. — Ред.), я видела, как Соледар «Градами» обстреливали. Мы же не люди, по их мнению, мы — «сепары», — рассказала Морикова.

По ее словам, такая ненависть к жителям Донбасса связана с тем, что там проживает русскоязычное население, которое говорит и думает на русском языке.

11 января основатель группы «Вагнер», предприниматель Евгений Пригожин объявил, что город Соледар в Донецкой Народной Республике (ДНР) полностью освобожден от украинских националистов. Из города были выведены мирные жители. Боевики Украины в количестве 500 человек, не пожелавшие сдаться в плен, были уничтожены. Тогда же отмечалось, что российские военнослужащие приступают к зачистке шахт.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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