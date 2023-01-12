Захарова заявила, что Киеву не удастся разрушить каноническую православную церковь на Украине

Захарова заявила, что Киеву не удастся разрушить каноническую православную церковь на Украине

2023-01-12 12:26:53

2023-01-12 12:26:53

2023-01-12 12:26:53

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