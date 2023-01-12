Вместо Volkswagen Tiguan в РФ появится кроссовер Tayron

Один из крупных российских дилерских центров планирует предложить в РФ кроссовер Volkswagen Tayron, некий аналог модели Tiguan на китайском рынке. Стартовая цена машины составит 3 300 000 рублей, сообщил 12 января портал Quto.

В РФ планируется привезти несколько версий автомобиля: переднеприводный 1.4 TSI 2WD, двухлитровый полноприводный 2.0 TSI 4WD, а также полноприводную версию купе-кроссовера Tayron X 2.0 TSI 4WD. Автомобиль будет представлен в исполнении R-Line.

В базовую версию машины войдут светодиодная оптика, адаптивный круиз-контроль, панорамная крыша, бесключевой доступ, трехзонный климат-контроль, кожаный салон, 12-дюймовый тачскрин медиасистемы, виртуальные приборы и электропривод багажника.

Портал напомнил, что Volkswagen Tayron отличается абсолютно оригинальным кузовом, но по технической части полностью копирует Tiguan.

30 декабря один из российских дилеров привез в Россию партию новых полноразмерных кроссоверов Audi Q6. Производство модели ведется в Китае на совместном предприятии SAIC Volkswagen. Автомобили ввозят в РФ по системе параллельного импорта. Эксперты отметили, что россиянам стал доступен самый крупный SUV в линейке бренда, так как китайский вариант Q6 превосходит по габаритам все остальные кроссоверы Audi для европейского рынка. Стоимость машины составляет 10 150 000 рублей.