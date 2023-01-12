Производство молока увеличили в Тамбовской области в 2022 году

В Тамбовской области производство молока в 2022 году увеличилось на 6,4% по сравнению с 2021 годом. Региональные сельхозорганизации произвели почти 83 тыс. т молока. Таковы данные министерства сельского хозяйства области.

Там отметили, что в кормлении и содержании животных применяют современные технологии, улучшилась селекционно-племенная работа. Все это способствовало увеличению продуктивности дойного стада, пишет ИА «ОнлайнТамбов.Ру».

В 2022 году на поддержку молочного скотоводства выделялось около 259 млн рублей. Региональные власти постоянно совершенствуют механизмы поддержки аграриев и на постоянной основе ведут работу по доведению средств до большого количества местных сельхозтоваропроизводителей.

Кроме того, в 2022 году в Тамбовской области увеличилось производство мяса на 2% по сравнению с показателями 2021 года. Экспорт мяса птицы вырос в регионе на 13%.