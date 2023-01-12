Реклама
Прямой эфир
Мир
Пушков допустил изменение позиции НАТО по Украине после взятия Россией Соледара
Армия
В ДНР сообщили об уничтожении порядка пяти бригад ВСУ в Соледаре
Мир
Россия осудила теракт у здания МИД Афганистана в Кабуле
Мир
Захарова предрекла неудачу Киева в попытке разрушить УПЦ
Мир
В США сообщили о наводящих ужас ракетах «Кинжал» ВС РФ
Мир
МИД России объявил о расширении санкционного списка против Великобритании
Происшествия
Один человек погиб и четверо ранены в Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ
Мир
Лукашенко указал на реализацию 70% союзных программ с РФ
Авто
В Афганистане представлен первый национальный суперкар Mada 9
Общество
В России не планируют вводить ограничений из-за штамма коронавируса «Кракен»
Общество
Заразившаяся штаммом коронавируса «Кракен» жительница Пензы уже выздоровела
Пресс-релизы
Журналист МИЦ «Известия» победил во Всероссийском конкурсе на лучший материал о потребительской кооперации среди СМИ

Производство молока увеличили в Тамбовской области в 2022 году

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Тамбовской области производство молока в 2022 году увеличилось на 6,4% по сравнению с 2021 годом. Региональные сельхозорганизации произвели почти 83 тыс. т молока. Таковы данные министерства сельского хозяйства области.

Там отметили, что в кормлении и содержании животных применяют современные технологии, улучшилась селекционно-племенная работа. Все это способствовало увеличению продуктивности дойного стада, пишет ИА «ОнлайнТамбов.Ру».

В 2022 году на поддержку молочного скотоводства выделялось около 259 млн рублей. Региональные власти постоянно совершенствуют механизмы поддержки аграриев и на постоянной основе ведут работу по доведению средств до большого количества местных сельхозтоваропроизводителей.

Кроме того, в 2022 году в Тамбовской области увеличилось производство мяса на 2% по сравнению с показателями 2021 года. Экспорт мяса птицы вырос в регионе на 13%.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023