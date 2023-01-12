Один человек погиб и четверо ранены в Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) в четверг, 12 января, вновь обстреляли районы Донецка, в результате в Ленинском районе города погиб человек, еще четверо получили ранения. Об этом сообщили в Telegram-канале штаба теробороны Донецкой Народной Республики.

Как уточнил мэр Донецка Алексей Кулемзин, в 8:50 из Парасковеевки по Ленинскому району выпущено пять снарядов калибром 155 мм. Уже в 9:40 из Тоненького по Киевскому району выпущено три снаряда калибром 155 мм.

Кроме того, в 10:40 из Ласточкино по Калининскому району выпущено три снаряда калибром 155 мм.

В социальных сетях местные жители уточняют, что в Ленинском районе под обстрелом оказалась автобаза «Геркулес».

Города ДНР регулярно находятся под огнем ВСУ. Чаще всего украинские войска обстреливают мирные кварталы Донецка и Горловки.

Так, накануне в результате обстрела со стороны ВСУ в Горловке один мирный житель скончался. Мужчина был ранен ранее в тот день при обстреле украинскими военными Центрально-Городского района.

Также сообщалось, что за прошедшие сутки со стороны ВФУ зафиксировано в населенном пункте 10 обстрелов. В результате действий украинских военных повреждены 20 домостроений в Донецке, Горловке, а также два объекта гражданской инфраструктуры.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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