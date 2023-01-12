Здание школы отремонтируют за 101 млн рублей в Волгограде

Здание школы отремонтируют в Советском районе Волгограда за 101 млн рублей. После реконструкции в корпусе разместят начальные классы.

Речь идет о здании на улице Туркменской, которое занимал межшкольный комбинат. Ранее здесь располагались мастерские для детей. Помещения передали на баланс школы № 93, пишет сайт «НовостиВолгограда.ру». Капитальным ремонтом займется ООО «Гидротехник», стоимость контракта составляет 101 млн рублей.

В последний раз четырехэтажное строение ремонтировали в 1952 году. Работы пройдут в рамках программы модернизации школьных систем. После ремонта в корпусе разместится начальная школа. Классы рассчитаны на 450 человек.

Ранее сообщалось, что в Брянской области до 2024 года будет выполнена реконструкция 24 школ искусств. На эти цели направлено свыше 400 млн рублей.