Журналист МИЦ «Известия» победил во Всероссийском конкурсе на лучший материал о потребительской кооперации среди СМИ

Центральный союз потребительских обществ Российской Федерации подвел итоги Всероссийского конкурса на лучший материал о потребительской кооперации среди федеральных и региональных СМИ. В конкурсе рассматривались материалы, которые вышли в эфир или были опубликованы с июля 2021 года по ноябрь 2022 года.

Редактор МИЦ «Известия» Дмитрий Алексеев стал лучшим в номинации «Лучший материал в электронных СМИ».

На федеральный уровень конкурса в номинации «Лучший материал в электронных СМИ» было представлено две статьи Алексеева: «И дешево, и близко: как оптовые рынки продуктов изменят цены. Сельхозпроизводители получат возможность реализовывать свою продукцию, минимизируя количество посредников» и «Лесной закон: в России появится карта мест произрастания дикоросов. Сбор ягод и грибов планируют вывести из тени».

Церемония награждения пройдет 13 января в Москве.