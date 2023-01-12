Горные курорты в Сочи с четверга открывают продажу единых ски-пассов

Горные курорты в Сочи с сегодняшнего дня открыли продажу единых ски-пассов. Билеты можно будет приобрести на трассы горнолыжных комплексов, передает телеканал «Известия». Обычно старт продаж выпадает на открытие зимнего сезона, но декабрь 2022 года оказался аномально теплым. Сейчас в горах достаточно снега.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.