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Москалькова указала на прагматичный подход украинского омбудсмена

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова 12 января заявила, что увидела на встрече в Турции прагматичный подход украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца и его готовность к диалогу.

«У нас на сегодняшний день уже есть конкретные результаты по поиску без вести пропавших и по взаимному возвращению детей в семьи. Я надеюсь, что диалог будет продолжен», — сказала Москалькова журналистам.

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Главное, по ее словам, чтобы этот диалог не был политизирован, а основывался только на гуманитарных и правозащитных принципах.

Также она отметила, что не обсуждала с украинским омбудсменом создание гумкоридора, так как этот вопрос находится в компетенции оборонных ведомств.

В свою очередь 10 января турецкий омбудсмен Шереф Малкоч заявил, что Анкара рассчитывает при посредничестве между Россией и Украиной открыть гуманитарный коридор для помощи детям, женщинам и раненым, пострадавшим от конфликта.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал создание гуманитарного коридора и заявил, что страна готова взять на себя лечение пострадавших.

Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов в разговоре с «Известиями» подчеркнул, что сейчас любые инициативы гуманитарного характера должны рассматриваться всеми сторонами, вовлеченными в конфликт и идея появления такого гумкоридора может быть реализована.

Специальная операция России по защите Донбасса, против жителей которого Украина ведет боевые действия с 2014 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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