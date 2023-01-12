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Самые аварийные улицы Петрозаводска назвали в ГИБДД

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ГИБДД Петрозаводска опубликовала статистику по ДТП в столице Карелии в 2022 году. В 2022 году число аварий и количество пострадавших в них снизилось.

Всего за год произошло 164 ДТП с 191 пострадавшим. Погибли пять человек. Число погибших сократилось на 44% по сравнению с 2021 годом.

Самыми аварийными улицами стали Лесной проспект, где произошло 16 ДТП за год, а также улица Чапаева, на которой случилось 12 аварий.

Наиболее аварийным месяцем стал июнь, в котором зафиксировали 18 ДТП с одним погибшим и 20 пострадавшими, сообщает ИА «Карелinform».

В Петрозаводске в 2022 году чаще всего происходили наезды на пешеходов (66 раз) и столкновения транспортных средств (63).

Ранее, 30 декабря, сообщалось о том, что в Сегежском районе Карелии произошло столкновение двух автомобилей. Пострадали двое детей и пятеро взрослых.

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