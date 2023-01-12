В Китае показали новый кроссовер Geely Coolray L

Компания Geely готовит к выходу новый кроссовер, который, вероятно, придет на смену модели Coolray текущего поколения. Об этом 11 января сообщило издание «Китайские автомобили».

Эксперты отмечают, что новый кроссовер Geely, который может появиться на рынке под именем Emgrand G5, Xingji или Coolray L, рассекретили в китайском министерстве промышленности и информатизации, где машине дали название G426.

Длина нового кроссовера составляет 4510 мм, ширина — 1865 мм, а высота — 1650 мм при колесной базе 2701 мм. По этим параметрам ясно, что машина окажется крупнее Geely Coolray текущего поколения, размеры которого составляют 4380×1800×1609 мм.

В движении автомобиль будет приводится полуторалитровым бензиновым турбомотором, мощность которого составит 181 л.с., (максимальный крутящий момент — 290 Нм). Относительно коробки передач точной информации нет, но специалисты предположили, что китайские автомобилестроители мотор такой мощности обычно агрегатируют с «роботом». Предполагаемая максимальная скорость новинки должна составит 198 км/ч.

Среди особенностей экстерьера нового кроссовера Geely является т-образная головная оптик, массивная решетка радиатора, а сзади расположены объединенные в одно целое четыре патрубка выхлопной системы.

27 декабря директор белорусского завода «БелДжи» Геннадий Свидерский сообщил, что официальные поставки в РФ обновленного кроссовера Coolray начнутся в 2024 году. В ходе недавнего обновления машины дизайнеры внедрили в авто другие переднюю оптику и решетку радиатора, а новые бамперы украшены вставками красного цвета. Главным украшением салона стал огромный экран, составленный из двух дисплеев диагональю 10,25 и 12,3 дюйма.