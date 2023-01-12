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В Китае показали новый кроссовер Geely Coolray L

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Фото: Geely
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Компания Geely готовит к выходу новый кроссовер, который, вероятно, придет на смену модели Coolray текущего поколения. Об этом 11 января сообщило издание «Китайские автомобили».

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Эксперты отмечают, что новый кроссовер Geely, который может появиться на рынке под именем Emgrand G5, Xingji или Coolray L, рассекретили в китайском министерстве промышленности и информатизации, где машине дали название G426.

Длина нового кроссовера составляет 4510 мм, ширина — 1865 мм, а высота — 1650 мм при колесной базе 2701 мм. По этим параметрам ясно, что машина окажется крупнее Geely Coolray текущего поколения, размеры которого составляют 4380×1800×1609 мм.

В движении автомобиль будет приводится полуторалитровым бензиновым турбомотором, мощность которого составит 181 л.с., (максимальный крутящий момент — 290 Нм). Относительно коробки передач точной информации нет, но специалисты предположили, что китайские автомобилестроители мотор такой мощности обычно агрегатируют с «роботом». Предполагаемая максимальная скорость новинки должна составит 198 км/ч.

Среди особенностей экстерьера нового кроссовера Geely является т-образная головная оптик, массивная решетка радиатора, а сзади расположены объединенные в одно целое четыре патрубка выхлопной системы.

27 декабря директор белорусского завода «БелДжи» Геннадий Свидерский сообщил, что официальные поставки в РФ обновленного кроссовера Coolray начнутся в 2024 году. В ходе недавнего обновления машины дизайнеры внедрили в авто другие переднюю оптику и решетку радиатора, а новые бамперы украшены вставками красного цвета. Главным украшением салона стал огромный экран, составленный из двух дисплеев диагональю 10,25 и 12,3 дюйма.

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