СКР проводит проверку после возгорания вагона на станции в Томске

В Томске межрегиональное управление СК на транспорте начало проверку после возгорания товарного вагона на станции Томск-II, в результате которого пострадал мужчина. Вагон находился в составе отдельно стоящих в парке отстоя.

Инцидент произошел вечером 11 января. Уже установлено, что пострадавшим является один из работников станции. Он уснул в теплушке в состоянии алкогольного опьянения с непотушенной сигаретой.

Доследственная проверка проводится по ст. УК РФ «Нарушение требований охраны труда». Максимальная санкция — один год лишения свободы, сообщает РИА «Томск».

Ранее, 8 января, сообщалось, что в 20 км от села Усть-Тым Каргасокского района Томской области сгорел вахтовый автобус. Пострадали семь человек.