Коммунальные службы перешли на усиленный режим в Свердловской области

Коммунальные службы Свердловской области перевели на усиленный режим работы в связи со штормовым предупреждением. Об этом сообщает «ТагилСити.Ру» со ссылкой на Единую государственную систему предупреждения и ликвидации ЧС.

В течение суток скорость ветра может достигать 25-28 м/с. Такие условия могут привести к аварийным ситуациям на дорогах, повреждению слабоукрепленных конструкций и легких построек. Жителям региона рекомендовано закрыть окна и двери в помещениях.

Главам муниципалитетов поручено следить за системой жизнеобеспечения территорий во избежание чрезвычайных происшествий. Информация о нарушениях работы объектов энергетики, газоснабжения и ЖКХ будут передаваться в оперативные диспетчерские службы.