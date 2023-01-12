Назван самый популярный вид активного отдыха в Москве на каникулах

Самым популярным видом активного отдыха в Москве на каникулах стало катание на коньках, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

«Ледовые площадки в парках и крупнейший каток Москвы на ВДНХ приняли сотни тысяч посетителей. Помимо этого, там провели разнообразные мероприятия, которые посвятили добрым делам, Новому году и Рождеству. Всего в столичных парках и на главной выставке в новогодний период побывали больше 6,7 млн человек. Разумеется, зимняя инфраструктура продолжает работать. Детей и взрослых ждут новые познавательные, культурные и спортивные программы», — отметила вице-мэр.

Она напомнила, что главной темой новогодней и рождественской программы в столице стала поддержка жителей новых регионов России и участников специальной военной операции. В волонтерских пунктах желающие могли передать им подарок в рамках акции «Москва помогает».

На каникулах москвичи и туристы также участвовали в творческих мастер-классах, интерактивных представлениях, посещали выставки и экскурсии. Так, на ВДНХ с 1 по 8 января состоялось более тысячи подобных мероприятий, включая квесты, лекции, новогодние елки и спортивные тренировки.

Посетители Парка Горького, «Зарядья» и других зон отдыха катались на 67 обустроенных лыжных трассах и 38 катках с натуральным и искусственным льдом. В парке «Фили» проходили интерактивные спектакли, а в саду имени Баумана гости рисовали рождественские композиции.

Кроме того, с 23 декабря по 8 января в Москве прошел фестиваль «Путешествие в Рождество», который посетили 5,1 млн человек. На его площадках состоялось свыше 2 тыс. тематических мастер-классов. Также гости фестиваля могли попробовать угощения из разных уголков России — за время проведения фестиваля продано 111 тыс. порций горячих блюд и выпечки.

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.