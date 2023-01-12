В Екатеринбурге суд арестовал подозреваемого в убийстве матери пятерых детей

В Екатеринбурге суд 12 января арестовал Александра Белюшина, подозреваемого в убийстве своей бывшей супруги и матери пятерых детей Любови Белюшиной. Об этом сообщает корреспондент «Известий».

Девушка исчезла 22 декабря, она уехала по делам из села Коптелово в город, после чего связь с ней пропала. О ее исчезновении Белюшин сообщил в правоохранительные органы. На протяжении трех недель девушку искали волонтеры и полиция.

Спустя три недели после исчезновения поисковики нашли тело девушки на Режевском тракте. Белюшина задержали, и он сознался, что задушил экс-супругу и спрятал ее тело в лесу.

На суде он заявил, что не согласен с мерой пресечения. Мужчине, как сообщил помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, вменяется ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В настоящее время по уголовному делу следователи продолжают собирать доказательства. По решению суда подозреваемый заключен под стражу на два месяца, до 11 марта 2023 года.

11 января родственники женщины рассказали «Известиям», что убитая страдала от рукоприкладства со стороны мужа. В свою очередь мать Белюшина обвинила убитую невестку в «загуле».