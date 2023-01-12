Компания Twitter может начать продажу имен пользователей

Twitter рассматривает возможность продажи имен пользователей. Мера призвана увеличить доходы компании, передает телеканал «Известия». По информации журналистов в Twitter обсуждали продажу имен пользователей с декабря. Для реализации плана могут провести онлайн-аукцион. Под именем пользователя в Twitter подразумевают символы после @. Пока неизвестно, будет ли компания развивать проект.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.