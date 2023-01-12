Сноуден: президент США Байден забрал больше секретных документов, чем многие разоблачители
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- Сноуден: президент США Байден забрал больше секретных документов, чем многие разоблачители
Судя по всему, президент США Джо Байден забрал больше секретных документов, чем многие разоблачители. Об этом 12 января иронично заявил экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден.
«Стоит отметить, что президент, похоже, прихватил больше секретных документов, чем многие разоблачители», — написал Сноуден в Twitter.
Он вспомнил историю с Риалити Уиннер, которую в США приговорили к пяти годам колонии за утечку из Агентства национальной безопасности одного документа. При этом, по словам Сноудена, у Байдена, экс-президентов США Дональда Трампа и Билла Клинтона, а также экс-главы ЦРУ Дэвида Петреуса находятся «десятки, сотни» секретных документов, но и их за это в тюрьму не отправили.
Сноуден также обратил внимание, что министерство юстиции США обнаружило документы за неделю до промежуточных выборов, но не придало историю огласке.
9 января телеканал CBS News со ссылкой на источники сообщил, что в офисе Байдена было обнаружено около 10 секретных материалов, которые хранились совместно с бумагами, не содержащими секретных данных. Министр юстиции США Меррик Гарланд поручил прокурору страны в Северном округе разобраться, откуда эти документы появились в аналитическом центре.
10 января Джо Байден заявил, что не знал о наличии секретных документов в его практически незащищенном офисе в аналитическом центре Penn Biden Center во времена его вице-президентства и удивился данной находке.
Однако на следующий день телеканал NBS News со ссылкой на источник сообщил, что помощники Байдена обнаружили как минимум еще одну партию секретных документов, связанных с ним.