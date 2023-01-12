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Сноуден: президент США Байден забрал больше секретных документов, чем многие разоблачители

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Судя по всему, президент США Джо Байден забрал больше секретных документов, чем многие разоблачители. Об этом 12 января иронично заявил экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден.

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«Стоит отметить, что президент, похоже, прихватил больше секретных документов, чем многие разоблачители», — написал Сноуден в Twitter.

Он вспомнил историю с Риалити Уиннер, которую в США приговорили к пяти годам колонии за утечку из Агентства национальной безопасности одного документа. При этом, по словам Сноудена, у Байдена, экс-президентов США Дональда Трампа и Билла Клинтона, а также экс-главы ЦРУ Дэвида Петреуса находятся «десятки, сотни» секретных документов, но и их за это в тюрьму не отправили.

Сноуден также обратил внимание, что министерство юстиции США обнаружило документы за неделю до промежуточных выборов, но не придало историю огласке.

9 января телеканал CBS News со ссылкой на источники сообщил, что в офисе Байдена было обнаружено около 10 секретных материалов, которые хранились совместно с бумагами, не содержащими секретных данных. Министр юстиции США Меррик Гарланд поручил прокурору страны в Северном округе разобраться, откуда эти документы появились в аналитическом центре.

10 января Джо Байден заявил, что не знал о наличии секретных документов в его практически незащищенном офисе в аналитическом центре Penn Biden Center во времена его вице-президентства и удивился данной находке.

Однако на следующий день телеканал NBS News со ссылкой на источник сообщил, что помощники Байдена обнаружили как минимум еще одну партию секретных документов, связанных с ним.

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