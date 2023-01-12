Один человек погиб и 34 пострадали во время протестов в городе Куско в Перу

В результате протестов в Куско, который является одним из самых популярных среди туристов городов Перу, погиб один человек и еще 34 пострадали. Об этом сообщает местное радио RPP.

Отмечается, что протесты прошли в среду, 11 января. Среди 34 пострадавших оказались 28 протестующих и шестеро полицейских, все они были госпитализированы.

Как сообщили источники в региональном управлении минздрава, на которые ссылается RPP, погибший 50-летний мужчина был доставлен в больницу с огнестрельным ранением, где позже скончался. Однако прокурор Куско заявил, что ни у кого из силовиков не было патронов в пистолетах, а информация об огнестрельном ранении является ложной — якобы это могла быть дробь.

Прокурор также сообщил, что было задержано восемь протестующих.

Ранее, 14 декабря, власти Перу ввели режим чрезвычайного положения в стране на 30 дней из-за протестов, во время которых были зафиксированы случаи насилия и вандализма.

7 декабря полиция Перу задержала президента страны Педро Кастильо, после того как ему был объявлен импичмент. Политика доставили в полицейский участок в Лиме и обвинили в мятеже и злоупотреблении полномочиями. Расследованием занялся прокурор Патрисия Бенавидес совместно со специальной группой по борьбе с коррупцией.

Командующий сухопутными войсками страны генерал Уолтер Кордова Алеман объявил об отставке. Впоследствии от своих постов также отказались министры обороны, юстиции и прав человека, экономики, культуры, образования, глава МИДа, а также постпред Перу при ООН.

Педро Кастильо занял пост главы республики 28 июля 2021 года. За прошедшее время парламент Перу трижды выступал за его отстранение.