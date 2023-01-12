АвтоВАЗ представил битопливную версию Lada Granta

Компания «АвтоВАЗ» сообщила, что приступила к производству битопливной версии седана Lada Granta, который оснащен газобаллонным оборудованием, работающим на природном газе. Об этом 12 января сообщила пресс-служба предприятия.

Оснащением автомобилей газовой аппаратурой занимается партнер АвтоВАЗа, компания АТС Авто», которая давно специализируется на проектах по переводу Lada на метан.

При ее содействии на компримированном природном газе (CNG) выпускали модели Vesta и Largus, а теперь ГБО впервые установили на самую доступную модель марки.

«Как показала практика, применение природного газа метана позволяет увеличить ресурс мотора и снизить затраты на топливо в два-три раза. Это отличное предложение для всех наших клиентов и особенно для тех, чья работа или образ жизни связаны с частыми поездками. В этом случае экономия на топливе особенно заметна», — отметил директор по продажам АвтоВАЗа Виталий Осипов.

Битопливные Lada Granta CNG могут работать как на бензине, так и на компримированном природном газе (метане). Безопасность конструкции ГБО обеспечивают встроенные в газовый баллон предохранитель и скоростной клапан, которые исключают возможность его разрыва и неконтролируемый выход газа в случае повреждения топливного оборудования. Баллон рассчитан на 80 л газа и размещен в багажнике объемом 340 л.

Средний расход газа — 6,1 куб. м на 100 км пути. Полностью заправленный газом и бензином автомобиль может проехать без дозаправки до 1 тыс. км, а доплата за версию CNG относительно бензиновой составляет всего 45 тыс. рублей.

10 января АвтоВАЗ отчитался о том, что по итогам 2022 года реализовал 188 645 автомобилей Lada. Лидером продаж стала Lada Granta (около 95,9 тыс. машин). Продажи Lada Niva Legend составили свыше 18 тыс. автомобилей, Lada Niva Travel — около 20,7 тыс., Lada Vesta — 29,2 тыс., Lada Largus — 17,7 тыс. Президент АвтоВАЗа также сообщил, что в 2023 году предполагается выпуск Lada Vesta NG в Тольятти, запуск площадки в Санкт-Петербурге, возобновление производства семейства Largus и производство опытной партии e-Largus в Ижевске.