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Пресс-служба Пригожина сообщила о гибели одного из пропавших в Соледаре британцев

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Фото: соцсети
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Пресс-служба предпринимателя Евгения Пригожина 11 января сообщила, что один из пропавших в городе Соледаре Донецкой Народной Республики (ДНР) граждан Великобритании найден мертвым.

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«8 января на горячую линию «Спроси Вагнер» пришел запрос с просьбой найти двух пропавших <...> граждан Великобритании — Эндрю Бегшо и Кристофера Перри», — говорится в Telegram-канале компании Пригожина «Конкорд».

Отмечается, что тело одного из пропавших мужчин было найдено 11 января. При нем были обнаружены документы на обоих британцев, пишет «Газета.Ru».

Как ранее писали украинские СМИ, британцы не выходят на связь с пятницы. В МИД Британии, в свою очередь, заявили, что оказывают поддержку семьям пропавших.

11 января Пригожин сообщил, что Соледар полностью освобожден от украинских националистов.

Кроме того, в тот же день командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» с позывным Алабай заявил, что офицеры Вооруженных сил Украины начали бежать из Соледара в Донецкой Народной Республике около трех дней назад.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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