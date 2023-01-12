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Глава Минобороны Шойгу назначил Герасимова командующим Объединенной группировкой войск

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Министр обороны России Сергей Шойгу назначил нового командующего группировкой сил в зоне специальной военной операции (СВО) — им стал начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов. Об этом 11 января сообщили в Минобороны.

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Как следует из сообщения, его заместителями назначены главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал армии Сергей Суровикин, главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков и замначальника Генштаба ВС России генерал-полковник Алексей Ким.

В ведомстве отметили, что кадровые перестановки связаны с расширением масштаба решаемых в ходе СВО задач, а также необходимостью организовать более тесное взаимодействие между разными родами и видами войск в российской армии.

По мнению военного эксперта Владислава Шурыгина, назначение Герасимова на эту должность серьезно повышает статус СВО, так как в российской структуре военного управления начальник Генерального штаба (НГШ) — это второй человек после Верховного главнокомандующего. А в некоторых вопросах, по словам Шурыгина, статус НГШ даже выше, чем у министра обороны. В частности, начальник Генштаба имеет право отдавать указания по военным вопросам не только Минобороны, но и другим силовым ведомствам. Таким образом, вся военная мощь государства будет направлена на решение задач СВО, указал военный эксперт.

С октября командующим объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции был Сергей Суровикин. В конце 2022 года президент РФ Владимир Путин вручил генералу орден Святого Георгия 3-й степени.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет боевые действия с 2014 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск. СВО началась 24 февраля.

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