Синоптики рассказали о погоде в Астраханской области в четверг

В четверг, 12 января, в Астраханской области на юге температура воздуха поднимется выше нуля. Об этом пишет «Астрахань-24» со ссылкой на региональный ЦГМС.

В этот день прогнозируется переменная облачность, без существенных осадков. Ветер ожидается восточный и юго-восточный, 7–12 м/с, с порывами до 15 м/с по области и до 17 м/с в Астрахани.

В области температура воздуха ночью составит от –21 до –16 градусов, днем — от –8 до –3 градусов (по крайнему югу — от –4 до +1 градуса). В Астрахани ночью будет от –16 до –14 градусов, а днем — от –5 до –3 градусов.

Ранее сообщалось, что в Москве до 11:00 13 января продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Подобное предупреждение объявлено и в Подмосковье.