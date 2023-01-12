МИД РФ подтвердил готовность предоставить площадку для переговоров Баку и Еревана

Предложение России о предоставлении площадки для переговоров Армении и Азербайджана по мирному договору остается в силе. Об этом 12 января сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, если армянская сторона искренне заинтересована в решении проблем в рамках трехсторонней договоренности, то необходимо продолжать совместную работу.

«Вместо того чтобы заниматься схоластикой, необходимо продолжить совместную работу. Российское предложение предоставить площадку для армяно-азербайджанских переговоров по мирному договору остается в силе», — приводит комментарий Захаровой пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Она напомнила, что еще в конце декабря 2022 года в Москве была запланирована встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана по мирному договору. Все стороны дали свое согласие, однако в последний момент армянское руководство отменило приезд.

В декабре прошлого года Захарова также заявила, что Москва озабочена отсутствием прогресса в восстановлении полноценного функционирования Лачинского коридора для движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях.

При этом она отметила работу российских миротворцев, указав на ключевой вклад, который они вносят в обеспечение безопасности в зоне их развертывания.

В этом же месяце министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что российские миротворцы ежечасно работают для урегулирования ситуации в Лачинском коридоре.

Так российский министр отреагировал на заявление премьера Армении Никола Пашиняна о том, что российские миротворцы якобы не выполняют свои обязательства, касающиеся контроля над Лачинским коридором. По его словам, Баку нарушает положения заявления лидеров Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, согласно которому азербайджанская сторона гарантирует безопасность движения.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась осенью 2022 года. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации, а также сообщили о погибших с каждой из сторон.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.