Осужденный за мошенничество воронежский депутат подал жалобу на приговор

Экс-депутат городской думы Воронежа Сергей Кудрявцев, осужденный за мошенничество на четыре года колонии, подал жалобу на приговор. Об этом пишет ИА «Абирег» со ссылкой на картотеку суда.

Как отмечает агентство, изначально Ленинский районный суд назначил бывшему парламентарию четыре года лишения свободы условно и штраф в размере 1 млн рублей. После этого Воронежский облсуд рассмотрел жалобы Кудрявцева и прокуратуры и изменил приговор на четыре года лишения свободы в колонии общего режима.

Следствием было установлено, что в 2017 году мужчина, являясь совладельцем и руководителем ООО «Альянс ВК», обманным путем купил участок под ДК имени Кирова. Кудрявцев купил землю у департамента имущественных и земельных отношений за 2,5% кадастровой стоимости без торгов. В документах, которые осужденный представил чиновникам департамента, не было указано, что на участке есть собственность Российской Федерации — подвал, который служил бомбоубежищем. Как подсчитали правоохранители, эти действия причинили ущерб Росимуществу в размере 31 млн рублей.

Мужчину признали виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). После этого он был лишен депутатского мандата.