Марка-фотозона появилась на центральной улице украинской столицы Киева — Крещатике. На ней изображен Московский Кремль, охваченный огнем, пишет в своем Telegram-канале издание «Украина.ру».

По информации СМИ, большую марку установила «Укрпочта».

Она расположена у здания Киевской городской государственной администрации, где ранее, как отмечают украинские СМИ, стояла фотозона с изображением на тему теракта на Крымском мосту. Тогда жители Киева массово устраивали там фотосессии.

Часть Крымского моста пострадала из-за подрыва грузовика 8 октября 2022 года. В результате теракта взорвались семь топливных цистерн железнодорожного состава, что привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. Жертвами инцидента стали четыре человека.

19 декабря того же года сообщалось, что житель Северодонецка по заданию украинских властей пытался ввезти в Луганск елочные игрушки с призывами убивать русских. В спецслужбах тогда отмечали, что мужчина выполнял задание Центра информационно-психологических операций Украины (ЦИПСО). Он планировал развесить игрушки на елки возле одного из учебных заведений в центре Луганска.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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