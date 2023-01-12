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В КНР рассказали о последствиях для ФРГ из-за запрета импорта российской нефти

CCTV: экономика ФРГ пострадала от запрета на импорт нефти из России
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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Экономика ФРГ пострадала от запрета на импорт российской нефти. Об этом 11 января сообщает китайский телеканал CCTV.

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Отмечается, что Берлин не может восполнить свои запасы даже доставкой нефти из других стран. В частности, из Казахстана. Чтобы сырье поступило в ФРГ, необходимо задействовать нефтепровод «Дружба», и в результате Германия вынуждена вести переговоры с Россией по поставке нефти.

По информации CCTV, граждане ФРГ критикуют власть за малоэффективные меры по борьбе с дефицитом сырой нефти. Кроме того, недовольство текущим курсом политики демонстрируют и некоторые представители правительства. Как сообщает телеканал, немцы обеспокоены грядущими перспективами.

С 5 декабря вступило в силу эмбарго ЕС на поставки российской нефти. Ограничения касаются перевозок сырья по морю.

Вице-премьер России Александр Новак 25 декабря заявил о невозможности ЕС заместить нефтепродукты страны. Он подчеркнул, что Европа была основным рынком сбыта российских нефтепродуктов. По его мнению, Брюссель может пересмотреть решение об эмбарго.

В сентябре сенатор Алексей Пушков указал, что энергетический и экономический кризисы в Европе оказались на руку одной стране — США.

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