Экономика ФРГ пострадала от запрета на импорт российской нефти. Об этом 11 января сообщает китайский телеканал CCTV.

Отмечается, что Берлин не может восполнить свои запасы даже доставкой нефти из других стран. В частности, из Казахстана. Чтобы сырье поступило в ФРГ, необходимо задействовать нефтепровод «Дружба», и в результате Германия вынуждена вести переговоры с Россией по поставке нефти.

По информации CCTV, граждане ФРГ критикуют власть за малоэффективные меры по борьбе с дефицитом сырой нефти. Кроме того, недовольство текущим курсом политики демонстрируют и некоторые представители правительства. Как сообщает телеканал, немцы обеспокоены грядущими перспективами.

С 5 декабря вступило в силу эмбарго ЕС на поставки российской нефти. Ограничения касаются перевозок сырья по морю.

Вице-премьер России Александр Новак 25 декабря заявил о невозможности ЕС заместить нефтепродукты страны. Он подчеркнул, что Европа была основным рынком сбыта российских нефтепродуктов. По его мнению, Брюссель может пересмотреть решение об эмбарго.

В сентябре сенатор Алексей Пушков указал, что энергетический и экономический кризисы в Европе оказались на руку одной стране — США.