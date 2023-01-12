Штормовой ветер обрушился на Анталью

Штормовой ветер, скорость которого местами достигала 70 км/ч, обрушился вечером 11 января на турецкую Анталью. Как пишет в четверг, 12 января, газета Yeni Şafak, в результате были повалены деревья, сорваны крыши зданий и повреждены автомобили.

Высота волн у побережья в районе пляжа Коньяалты достигала 6 м. Помимо сильного ветра начались проливные дожди, которые затопили улицы. Ливни продолжатся в регионах Мраморного, Эгейского и Средиземноморского морей, предупреждает Главное управление метеорологии Турции. Также там 12 января ожидаются штормовой ветер и понижение температуры на 2-5 градусов.

В связи с этим синоптики распространили штормовое предупреждение и попросили население быть осторожными в отношении наводнений и паводков.

О пострадавших из-за непогоды не сообщается.

5 января сообщалось, что на Австралию обрушилась непогода. Некоторые штаты пострадали от сильных гроз. Шторм сопровождался ливнями, градом и ураганными ветрами.