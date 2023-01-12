Реклама
Прямой эфир
Мир
Майк Пенс указал на двойные стандарты в деле о секретных документах Байдена
Мир
МИД Сербии заявил о неизменности отказа от санкций против России
Мир
Google обвинили в нарушении закона Германии о цифровой конкуренции
Мир
Пушилин назвал дешевым спектаклем материалы украинских СМИ о «зеленом коридоре»
Мир
Politico сообщила о зависимости позиции Шольца от Байдена по поставкам танков Киеву
Недвижимость
В России рекордно вырос спрос на семейную ипотеку
Спорт
Овечкин вышел на 59-е место по числу сыгранных матчей в НХЛ
Мир
Постпредство РФ анонсировало заседание СБ ООН по обстрелам Донбасса 20 января
Мир
США и Япония подпишут новые соглашения о сотрудничестве в области ВПК
Армия
В ЛНР нашли схрон планировавших теракты в Луганске украинских диверсантов
Мир
Штормовой ветер обрушился на Анталью
Мир
Политолог назвал Байдена преступником из-за истории с секретными документами

Google обвинили в нарушении закона Германии о цифровой конкуренции

WSJ: Google обвинили в нарушении немецкого закона о цифровой конкуренции
0
Фото: Global Look Press/dpa/Karl-Josef Hildenbrand
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Федеральное ведомство по картелям Германии выдвинуло обвинение Google за нарушение закона о цифровой конкуренции. О заявлении одного из основных антимонопольных немецких органов написал The Wall Street Journal 11 января.

С плеч гигантов: почему в IT-корпорациях идут массовые сокращения
Увольнения коснулись десятков тысяч работников технологичных компаний

В заявлении ведомства сказано, что в настоящее время пользователям не предоставляется достаточный выбор в отношении того, согласны ли они и в какой степени на далеко идущую обработку своих данных между службами. Тем самым компания нарушает немецкий закон о цифровой конкуренции, принятый в 2021 году, сообщает издание.

Представитель Google в ответном заявлении сообщил, что компания продолжит конструктивное взаимодействие с немецким регулирующим органом, чтобы попытаться решить проблемы.

«Люди ожидают, что мы будем вести наш бизнес ответственно — поддерживая продукты, которые ставят приоритет пользователей на первое место и постоянно обновляя условия предоставления наших услуг, чтобы соответствовать ожиданиям регулирующих органов», — добавил представитель.

Федеральное управление по борьбе с картелями страны планирует добиться того, чтобы компания предоставляла пользователям более конкретный и четкий контроль над тем, в какой степени их данные объединяются из различных сервисов, добавляет автор статьи.

Ранее эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества выяснили, что большая часть из 50 протестированных менеджеров паролей из Google Play Store оказалась фишинговыми приложениями. Хотя по заявлениям Google, количество вредоносного контента сокращается год от года, у пользователей Play Market остается высокая вероятность скачать и установить себе на смартфон троянскую программу.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023