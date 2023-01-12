Google обвинили в нарушении закона Германии о цифровой конкуренции

Федеральное ведомство по картелям Германии выдвинуло обвинение Google за нарушение закона о цифровой конкуренции. О заявлении одного из основных антимонопольных немецких органов написал The Wall Street Journal 11 января.

В заявлении ведомства сказано, что в настоящее время пользователям не предоставляется достаточный выбор в отношении того, согласны ли они и в какой степени на далеко идущую обработку своих данных между службами. Тем самым компания нарушает немецкий закон о цифровой конкуренции, принятый в 2021 году, сообщает издание.

Представитель Google в ответном заявлении сообщил, что компания продолжит конструктивное взаимодействие с немецким регулирующим органом, чтобы попытаться решить проблемы.

«Люди ожидают, что мы будем вести наш бизнес ответственно — поддерживая продукты, которые ставят приоритет пользователей на первое место и постоянно обновляя условия предоставления наших услуг, чтобы соответствовать ожиданиям регулирующих органов», — добавил представитель.

Федеральное управление по борьбе с картелями страны планирует добиться того, чтобы компания предоставляла пользователям более конкретный и четкий контроль над тем, в какой степени их данные объединяются из различных сервисов, добавляет автор статьи.

Ранее эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества выяснили, что большая часть из 50 протестированных менеджеров паролей из Google Play Store оказалась фишинговыми приложениями. Хотя по заявлениям Google, количество вредоносного контента сокращается год от года, у пользователей Play Market остается высокая вероятность скачать и установить себе на смартфон троянскую программу.