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Эксперт назвал декларацию ЕС и НАТО попыткой вернуть холодную войну

The Global Times: декларация ЕС и НАТО является подтверждением попытки возродить реалии холодной войны
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Фото: ТАСС/EPA/TOMS KALNINS
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Декларация, подписанная Европейским союзом (ЕС) и НАТО, представляет собой подтверждение намерения возродить реалии холодной войны. Об этом 11 января сообщил помощник научного сотрудника Центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэн.

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Отмечается, что декларация ясно отражает эскалацию конфронтационного мышления на Западе. В Европе и США консервативные силы считают, что Китай и Россия «уже союзники». Это, по их мнению, является основой для дальнейшего укрепления их блока, говорится в материале.

«Это, безусловно, плохие новости для глобальной безопасности, поскольку НАТО пытается сохранить «наследие» холодной войны и пытается усилить токсичную тенденцию», — сказал эксперт.

Между тем, добавил он, совместная декларация считается в основном политическим посланием, и ее практическое влияние в краткосрочной перспективе более ограничено.

Накануне, 10 января, Европейского совета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали третью совместную декларацию о сотрудничестве. Документ обсуждался в течение двух лет, а его подписание откладывалось из-за ситуации на Украине и напряженности между Турцией и Кипром.

Основное внимание в новой декларации уделено «растущей геостратегической конкуренции» с Россией и Китаем, а также более тесной координации действий в космической сфере, в борьбе с изменением климата и поддержке Украины. Декларация о сотрудничестве ЕС и НАТО говорит о полном подчинении европейского блока задачам Североатлантического альянса.

Генсек блока Йенс Столтенберг в тот же день отметил необходимость нарастить уровень своей поддержки Украины, отметив, что подписанная во вторник третья совместная декларация призвана еще дальше продвинуть стратегическое партнерство между альянсом и Европейским союзом.

На следующий день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что подписанная декларация говорит о полном подчинении ЕС задачам Североатлантического альянса. Мотивы американцев заключаются в том, чтобы втянуть Евросоюз в «глобальное соперничество», добавила она.

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