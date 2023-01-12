Пожар на Свердловской набережной в Петербурге локализован

Пожарные на площади 400 кв. м локализовали возгорание на складе, расположенном на Свердловской набережной в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба городского главного управления МЧС по городу 12 января.

Возгорание произошло ночью в одноэтажном здании по адресу: Калининский район, Свердловская набережная, дом 4, литера Б.

«К ликвидации пожара привлечено от МЧС 10 единиц техники и 45 человек личного состава»,— говорится на сайте ведомства.

Сведений о пострадавших нет.

О пожаре на Свердловской набережной стало известно ранее этим же днем, 12 января. Возгоранию был присвоен второй ранг сложности.