Источник сообщил о возгорании буксира в акватории реки на севере Москвы
Трехуровневый буксир загорелся в акватории реки на севере Москвы. Об этом в четверг, 12 января, сообщил источник «Известий».
«Загорелся на территории парка Речной вокзал. На судне находятся два человека», — рассказал информатор.
В настоящее время выясняется, есть ли пострадавшие, а также площадь пожара.
Ранее, 4 января, в Мурманске загорелось судно «Принцесса Арктики». В МЧС сообщали, что из семи находившихся внутри человек шесть вышли самостоятельно, еще одного — вывели спасатели. Позже пресс-служба ГУ МЧС России уведомила о локализации возгорания.