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Постпредство РФ анонсировало заседание СБ ООН по Украине

Зампостпреда РФ Полянский: заседание СБ ООН по Украине пройдет в начале следующей недели
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Фото: TASS/EPA/BRYAN R. SMITH
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Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил 12 января, что в начале следующей неделе по инициативе российской стороны пройдет заседание Совета Безопасности (СБ) ООН по Украине.

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«О том, что будет в СБ с нашей подачи по Украине в начале следующей недели я пока распространяться не буду — пусть наши оппоненты пока живут в неведении (хотя мы их уже приучили, что на их «антироссийское» заседание мы стараемся отвечать своим на неудобную для них тему)», — написал он в своем Telegram-канале.

Также Полянский сообщил, что 20 января на заседании Совета Безопасности по «Формуле Арриа» обсудят декабрьские обстрелы Донбасса. Докладчики, уточнил он, как правило, на таких встречах демонстрируют видео- и фотоматериалы.

До этого, 13 января, добавил дипломат, группа западных спонсоров Украины соберет заседание, где, по мнению первого заместителя постоянного представителя РФ, будет продемонстрирован украинский сюжет в антироссийской окраске в СБ.

Специальная операция России по защите Донбасса началась 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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