Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин прокомментировал в своем Telegram-канале материалы украинских СМИ о «зеленом коридоре» в районе Соледара. В своем сообщении 12 января он назвал подобные заявления дешевым спектаклем.

Пушилин сравнил заявления СМИ об украинских боевиках, попавших в окружение в районе Соледара в ДНР, с операцией советских войск по ликвидации «сталинградского котла» во время Второй мировой войны.

«Ровно 80 лет назад началась операция советских войск по ликвидации сталинградского котла. Представьте заявление [Йозефа] Геббельса о возможности договориться с русскими о применении к войскам [Фридриха] Паулюса «процедуры экстракшнн», — написал Пушилин.

Накануне основатель группы «Вагнер», предприниматель Евгений Пригожин подтвердил полное освобождение Соледара в ДНР. Из города были выведены мирные жители. Боевики Украины, не пожелавшие сдаться в плен, были уничтожены.

Позднее в Минобороны РФ сообщили, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной сторон города. Сообщалось, что штурмовые отряды ведут бой в городе

До этого, 6 января, в Telegram-канале WarGonzo военкора Семена Пегова сообщалось, что российские силы прорвали оборону украинских боевиков в ДНР, что позволило им продвинуться в сторону центра Соледара. Из-за успешного прорыва Российской армии в этом направлении противник был вынужден отступать севернее центра.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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