Реклама
Прямой эфир
Армия
Минобороны показало парные пуски ракет штурмовиками Су-25 с малых высот
Мир
Постпредство РФ анонсировало заседание СБ ООН по обстрелам Донбасса 20 января
Мир
В США назвали конфликт на Украине угрозой для ВПК страны
Общество
Генпрокурор Краснов связал с будущим великой России работу коллег
Мир
ООН оценила число прибывших в Европу украинских беженцев в 7,96 млн человек
Происшествия
На Свердловской набережной Санкт-Петербурга загорелся склад
Мир
Секретные документы из офиса Байдена начал изучать минюст США
Мир
В Иране выразили готовность содействовать в посредничестве между РФ и Украиной
Мир
Зеленский призвал НАТО к конкретным шагам по принятию Украины в альянс
Мир
NYT заявила о намерении Twitter ради прибыли продавать имена пользователей
Общество
В российские города в выходные придет потепление
Общество
Более 5 млн пользователей перешли на российские аналоги Instagram и TikTok
Сюжет:

Корреспондент «Известий» показал работу артиллеристов на «Акациях» зимой

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экипаж самоходных гаубиц 2С3 «Акация» Центрального военного округа (ЦВО) на постоянном дежурстве. На улице уже ощутимый минус, земля промерзла и техника может легко продвигаться вперед. Корреспондент «Известий» Ярослав Богат побывал на одной из позиций артиллеристов.

«Акации» пускают корни в сосновом бору. Усилиями артиллеристов орудие обрастает игольчатыми ветвями. Маскировка соблюдена, и запах хвои в морозном воздухе заглушает дым пороха», — рассказал журналист.

Раскатали гаубицу: наша армия стала эффективнее подавлять артиллерию ВФУ
Как уничтожение артустановок западного производства меняет ситуацию на фронте

Он отметил, что на одном из орудий закреплен плюшевый талисман — небольшой мишка. Брутальности ему добавляет противогаз — «чтобы не надышался этим всем». Экипаж самоходки — молодые ребята. Один из бойцов хотел подарить игрушку любимой девушке, но в итоге мишка стал талисманом боевой «Акации» в сосновом бору.

«Самоходная гаубица засеивает поле боя 152-милимитровыми снарядами. Можно сказать только, что работа здесь идет в буквальном смысле ударными темпами, и с воздуха — мимо веток пролетает вертолет Ка-52, и с земли», — описал корреспондент происходящее, наблюдая за работой военных.

Целью отработки артиллеристов был укрепленный район Вооруженных сил Украины (ВСУ). Стрельба велась очень интенсивно.

«Сегодня отработали, работаем каждый день, отрабатываем по полной боеукладке, то есть по 42 снаряда», — сказал старший наводчик с позывным Башкир.

Точность гаубиц хорошо видно с высоты полета беспилотника. Яркое пламя среди деревьев — только одно из попаданий. Догорает вражеская техника. Артиллеристы в ожидании контрбатарейной борьбы покидают позицию, чтобы их «Акация» пустила корни в другой лесопосадке, подытожил журналист.

10 января военный эксперт Алексей Леонков объяснил, что российские войска заметно улучшили контрбатарейную борьбу по сравнению с первыми месяцами специальной военной операции. По его словам, это объясняется тем, что увеличилось количество контрбатарейных станций, их расчеты приобрели опыт. Но самое главное, была налажена прямая связь между нашими РЛС, артиллерийскими и другими подразделениями.

В конце декабря 2022 года Минобороны показывало работу самоходных гаубиц «Акация». Военнослужащие тесно работают с расчетами беспилотных летательных аппаратов, которые проводят разведку местности и корректируют точность огня.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023