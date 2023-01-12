Корреспондент «Известий» показал работу артиллеристов на «Акациях» зимой

Экипаж самоходных гаубиц 2С3 «Акация» Центрального военного округа (ЦВО) на постоянном дежурстве. На улице уже ощутимый минус, земля промерзла и техника может легко продвигаться вперед. Корреспондент «Известий» Ярослав Богат побывал на одной из позиций артиллеристов.

«Акации» пускают корни в сосновом бору. Усилиями артиллеристов орудие обрастает игольчатыми ветвями. Маскировка соблюдена, и запах хвои в морозном воздухе заглушает дым пороха», — рассказал журналист.

Он отметил, что на одном из орудий закреплен плюшевый талисман — небольшой мишка. Брутальности ему добавляет противогаз — «чтобы не надышался этим всем». Экипаж самоходки — молодые ребята. Один из бойцов хотел подарить игрушку любимой девушке, но в итоге мишка стал талисманом боевой «Акации» в сосновом бору.

«Самоходная гаубица засеивает поле боя 152-милимитровыми снарядами. Можно сказать только, что работа здесь идет в буквальном смысле ударными темпами, и с воздуха — мимо веток пролетает вертолет Ка-52, и с земли», — описал корреспондент происходящее, наблюдая за работой военных.

Целью отработки артиллеристов был укрепленный район Вооруженных сил Украины (ВСУ). Стрельба велась очень интенсивно.

«Сегодня отработали, работаем каждый день, отрабатываем по полной боеукладке, то есть по 42 снаряда», — сказал старший наводчик с позывным Башкир.

Точность гаубиц хорошо видно с высоты полета беспилотника. Яркое пламя среди деревьев — только одно из попаданий. Догорает вражеская техника. Артиллеристы в ожидании контрбатарейной борьбы покидают позицию, чтобы их «Акация» пустила корни в другой лесопосадке, подытожил журналист.

10 января военный эксперт Алексей Леонков объяснил, что российские войска заметно улучшили контрбатарейную борьбу по сравнению с первыми месяцами специальной военной операции. По его словам, это объясняется тем, что увеличилось количество контрбатарейных станций, их расчеты приобрели опыт. Но самое главное, была налажена прямая связь между нашими РЛС, артиллерийскими и другими подразделениями.

В конце декабря 2022 года Минобороны показывало работу самоходных гаубиц «Акация». Военнослужащие тесно работают с расчетами беспилотных летательных аппаратов, которые проводят разведку местности и корректируют точность огня.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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