Постпредство России при ООН анонсировало заседание Совета Безопасности по «Формуле Арриа» по декабрьским обстрелам Донбасса 20 января. Об этом в четверг, 12 января, заявил зампостпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

«Будут интересные докладчики и факты — как известно, на таких встречах, в отличие от формальных заседаний СБ, мы можем демонстрировать видео и фото материалы», — отмечается в тексте сообщения, размещенного в Telegram-канале дипломата.

Полянский добавил, что 13 января группа западных спонсоров Украины соберет заседание, точную тему которого они «даже уже и не могут сформулировать».

«Подоплека их действий понятна — раз в месяц по поводу и без него протаскивать украинский сюжет в антироссийской окраске в СБ. Поэтому ничего оригинального ждать не стоит. Помните про мышей, которые плакали, кололись, но продолжали есть кактус. Вот в их роли и будут наши западные коллеги», — написал он.

Ранее, 5 января, Полянский заявил, что отказом от рождественского режима прекращения огня в зоне спецоперации Киев подтверждает готовность жертвовать своими людьми в угоду геополитическим играм западных стран.

В конце декабря 2022 года Украина заявила о желании провести в конце февраля 2023 года «мирный саммит» на площадке ООН. Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба отметил, что ООН могла бы стать лучшей площадкой для проведения этого, а генсек организации Антониу Гутерриш — посредником к привлечению сторон к диалогу.

Затем Гутерриш выразил готовность стать посредником в конфликте, но при участии всех сторон.

Специальная операция России по защите Донбасса началась 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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