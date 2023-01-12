Реклама
Прямой эфир
Армия
Минобороны показало парные пуски ракет штурмовиками Су-25 с малых высот
Мир
По меньшей мере 40 человек пострадали при взрыве вблизи здания МИД в Кабуле
Общество
Уголовное дело возбудили после ДТП с автобусом под Краснодаром
Мир
В США назвали конфликт на Украине угрозой для ВПК страны
Общество
Генпрокурор Краснов связал с будущим великой России работу коллег
Мир
ООН оценила число прибывших в Европу украинских беженцев в 7,96 млн человек
Происшествия
На Свердловской набережной Санкт-Петербурга загорелся склад
Мир
Посол Ирана назвал условия достижения договоренности по СВПД
Мир
Зеленский призвал НАТО к конкретным шагам по принятию Украины в альянс
Мир
NYT заявила о намерении Twitter ради прибыли продавать имена пользователей
Общество
В российские города в выходные придет потепление
Общество
Более 5 млн пользователей перешли на российские аналоги Instagram и TikTok
Сюжет:

Офицер расчета РСЗО «Град» рассказал об отработке по складу боеприпасов ВСУ

0
Фото: Министерство обороны РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Артиллеристы показали, как работают по целям с помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» мотострелкового соединения в зоне СВО. Кадры боевой стрельбы по складу боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) 12 января представило Минобороны РФ.

В ходе проведения спецоперации артиллерийские подразделения Вооруженных Сил России отрабатывают огневые задачи по поражению артиллерийских батарей ВСУ, складов с боеприпасами, разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления, уничтожению огневых средств, вооружения и военной техники противника.

«Работы много, наступление идет активно»
Как российские войска выбивают противника из важнейшего поселка Марьинка на окраине Донецка

Артиллеристы развернули и навели установку «Град» по разведанным беспилотной авиацией целям ВСУ.

«Сейчас мы находимся на огневой позиции. Сориентировали машину. Будем наносить огневое поражение по складу боеприпасов противника. Расход — 20. При поступлении боевой задачи мы максимально быстро выезжаем на позиции и с максимальной точностью выполняем огневую задачу», — рассказал старший офицер расчета с позывным Алдан.

После уничтожения противника расчет меняет позицию.

11 января военный корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев показал работу одной из бригад артиллеристов. Военнослужащий, управляющий РСЗО «Град», наглядно показал, как осуществляется наведение батареи.

В тот же день Минобороны показало кадры боевого применения высокоточных боеприпасов нового поколения в зоне проведения специальной военной операции (СВО) России на Украине. Цели были поражены с первого выстрела.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023