Офицер расчета РСЗО «Град» рассказал об отработке по складу боеприпасов ВСУ

Артиллеристы показали, как работают по целям с помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» мотострелкового соединения в зоне СВО. Кадры боевой стрельбы по складу боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) 12 января представило Минобороны РФ.

В ходе проведения спецоперации артиллерийские подразделения Вооруженных Сил России отрабатывают огневые задачи по поражению артиллерийских батарей ВСУ, складов с боеприпасами, разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления, уничтожению огневых средств, вооружения и военной техники противника.

Артиллеристы развернули и навели установку «Град» по разведанным беспилотной авиацией целям ВСУ.

«Сейчас мы находимся на огневой позиции. Сориентировали машину. Будем наносить огневое поражение по складу боеприпасов противника. Расход — 20. При поступлении боевой задачи мы максимально быстро выезжаем на позиции и с максимальной точностью выполняем огневую задачу», — рассказал старший офицер расчета с позывным Алдан.

После уничтожения противника расчет меняет позицию.

11 января военный корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев показал работу одной из бригад артиллеристов. Военнослужащий, управляющий РСЗО «Град», наглядно показал, как осуществляется наведение батареи.

В тот же день Минобороны показало кадры боевого применения высокоточных боеприпасов нового поколения в зоне проведения специальной военной операции (СВО) России на Украине. Цели были поражены с первого выстрела.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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