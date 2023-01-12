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На Свердловской набережной Санкт-Петербурга загорелся склад

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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На Свердловской набережной в Санкт-Петербурге произошло возгорание на складе. Кадры с происшествием в четверг, 12 января, появились в распоряжении «Известий».

Пожару был присвоен второй ранг сложности. Информации о пострадавших не поступало.

«12 января в 2:51 поступило сообщение о пожаре по адресу: Калининский район, Свердловская наб., д. 4, лит. Б. В одноэтажном складском здании размером 15х40 метров происходит горение кровли на площади 200 кв. м. В 3:23 ранг пожара повышен до номера два», — сообщается в Telegram-канале регионального управления МЧС.

К ликвидации пожара привлечено 10 единиц техники и 45 человек личного состава, уточнили в ведомстве.

В Москве 10 января огонь в складском помещении распространился на площади 2 тыс. кв. м. Пожару присвоили третий номер сложности из пяти. Произошло частичное обрушение кровли. Прокуратура организовала проверку по факту возгорания.

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