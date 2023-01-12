Вильфанд объяснил изменчивость погоды зимой солнечной энергией

Зимой солнечная энергия оказывает небольшое влияние на температурный фон, что является причиной высокой изменчивости погоды в это время года. Об этом 12 января рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Зимой изменчивость погоды существенно больше, чем летом. Это связано с тем, что зимой солнечная энергия оказывает очень небольшое влияние на температурный режим и на многие другие метеорологические факторы. Летом, наоборот, солнце является очень важным фактором», — приводит его слова «РИА Новости».

Метеоролог добавил, что летом межсуточная изменчивость погоды зимой в два раза ниже, чем зимой в связи с тем, что любое похолодание компенсируется солнечной энергией.

Между тем такие скачки температуры, которые происходят в январе в Центральной России, случаются достаточно редко.

Ранее, 8 января, Вильфанд предупреждал, что в Сибирском и Приволжском федеральных округах в ближайшие дни ожидаются морозы в районе 30–40 градусов. По его словам, температурные показатели до -43 градусов придут на Урал, а самые суровые показатели ртутного столба будут фиксироваться в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах.

5 января Вильфанд объяснял, что необычная траектория движения воздушных масс является причиной аномально холодной погоды в России. Данное явление, называемое ультраполярным процессом, по его словам, должно продлиться не более пяти дней.