Генпрокурор Краснов связал с будущим великой России работу коллег

Права и свободы любого нуждающегося в защите гражданина должны оставаться под пристальным вниманием сотрудников прокуратуры, так как сегодня, как никогда, от их работы во многом зависит будущее великой России, сказал в поздравлении с Днем работника прокуратуры генпрокурор РФ Игорь Краснов.

«Сегодня, как никогда, от нашей работы во многом зависит будущее великой России. Через каждого из нас проходят человеческие судьбы. Это всегда особая ответственность и, безусловно, — неравнодушие», — отметил он в обращении, опубликованном 12 января в Telegram-канале Генеральной прокуратуры РФ.

В поздравлении Краснов особо выделил вклад ветеранов ведомства. Их многолетнее служение закону, по словам генпрокурора, — достойный пример, а бесценный опыт — помощь в выполнении служебного долга.

«Коллектив органов прокуратуры отличает преданность идеалам закона и высокая работоспособность. Заложенные нашими предшественниками в качестве основных традиций — профессионализм, глубокие знания, ответственность, верность долгу — и впредь будут помогать работникам прокуратуры в решении серьезных и самых ответственных задач», — сказал он.



Краснов добавил, что в ушедшем году ряды сотрудников Генпрокуратуры пополнились коллегами из новых российских регионов. Он заявил о всемерной поддержке им и подчеркнул, что «мы — едины».

Ранее в этот день президент России Владимир Путин в своем поздравительном обращении по случаю Дня работника прокуратуры призвал прокуроров уделять особое внимание соблюдению прав военнослужащих, мобилизованных и добровольцев. Он подчеркнул главное: граждане должны чувствовать, что они находятся под защитой закона, а его четкое исполнение обеспечено государством.