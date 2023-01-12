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Генпрокурор Краснов связал с будущим великой России работу коллег

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Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
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Права и свободы любого нуждающегося в защите гражданина должны оставаться под пристальным вниманием сотрудников прокуратуры, так как сегодня, как никогда, от их работы во многом зависит будущее великой России, сказал в поздравлении с Днем работника прокуратуры генпрокурор РФ Игорь Краснов.

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«Сегодня, как никогда, от нашей работы во многом зависит будущее великой России. Через каждого из нас проходят человеческие судьбы. Это всегда особая ответственность и, безусловно, — неравнодушие», — отметил он в обращении, опубликованном 12 января в Telegram-канале Генеральной прокуратуры РФ.

В поздравлении Краснов особо выделил вклад ветеранов ведомства. Их многолетнее служение закону, по словам генпрокурора, — достойный пример, а бесценный опыт — помощь в выполнении служебного долга.

«Коллектив органов прокуратуры отличает преданность идеалам закона и высокая работоспособность. Заложенные нашими предшественниками в качестве основных традиций — профессионализм, глубокие знания, ответственность, верность долгу — и впредь будут помогать работникам прокуратуры в решении серьезных и самых ответственных задач», — сказал он.

Краснов добавил, что в ушедшем году ряды сотрудников Генпрокуратуры пополнились коллегами из новых российских регионов. Он заявил о всемерной поддержке им и подчеркнул, что «мы — едины».

Ранее в этот день президент России Владимир Путин в своем поздравительном обращении по случаю Дня работника прокуратуры призвал прокуроров уделять особое внимание соблюдению прав военнослужащих, мобилизованных и добровольцев. Он подчеркнул главное: граждане должны чувствовать, что они находятся под защитой закона, а его четкое исполнение обеспечено государством.

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