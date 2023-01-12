Жителя Камчатки будут судить за хранение и сбыт детской порнографии

36-летний житель Камчатки обвиняется в покупке и продаже порнографических материалов с участием несовершеннолетних. Об этом в среду, 12 января, на своем сайте сообщили в СУ СК по Камчатскому краю.

«Из материалов уголовного дела следует, что мужчина в период с 2018 по сентябрь 2022 года с использованием сети Интернет незаконно приобрел и хранил не менее 20 материалов порнографического характера с изображением несовершеннолетних, при этом некоторые из них через мессенджер сбыл неустановленным лицам», — говорится в официальном сообщении следственного комитета.

В ходе следствия житель Камчатского края признал свою вину. Уголовное дело было передано прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Ранее, 21 декабря, московский тренер секции по борьбе признал вину в сексуальном насилии над детьми и съемках порнографических материалов с их участием. По данным следствия, в июне текущего года в спортивном зале в Люблино тренер, оставаясь наедине со своим несовершеннолетним учеником, систематически совершал в отношении него насильственные действия сексуального характера.