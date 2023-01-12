Реклама
Прямой эфир
Армия
Минобороны показало парные пуски ракет штурмовиками Су-25 с малых высот
Мир
Постпредство РФ анонсировало заседание СБ ООН по обстрелам Донбасса 20 января
Мир
В США назвали конфликт на Украине угрозой для ВПК страны
Общество
Генпрокурор Краснов связал с будущим великой России работу коллег
Мир
ООН оценила число прибывших в Европу украинских беженцев в 7,96 млн человек
Происшествия
На Свердловской набережной Санкт-Петербурга загорелся склад
Мир
Секретные документы из офиса Байдена начал изучать минюст США
Мир
В Иране выразили готовность содействовать в посредничестве между РФ и Украиной
Мир
Зеленский призвал НАТО к конкретным шагам по принятию Украины в альянс
Мир
NYT заявила о намерении Twitter ради прибыли продавать имена пользователей
Общество
В российские города в выходные придет потепление
Общество
Более 5 млн пользователей перешли на российские аналоги Instagram и TikTok

Жителя Камчатки будут судить за хранение и сбыт детской порнографии

0
Фото: NFCC/Антон Новодережкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

36-летний житель Камчатки обвиняется в покупке и продаже порнографических материалов с участием несовершеннолетних. Об этом в среду, 12 января, на своем сайте сообщили в СУ СК по Камчатскому краю.

Поближе к детям: почему не работают барьеры для учителей-педофилов
Эксперт посчитал, что выявить извращенцев при приеме на работу в школу помогут психотесты

«Из материалов уголовного дела следует, что мужчина в период с 2018 по сентябрь 2022 года с использованием сети Интернет незаконно приобрел и хранил не менее 20 материалов порнографического характера с изображением несовершеннолетних, при этом некоторые из них через мессенджер сбыл неустановленным лицам», — говорится в официальном сообщении следственного комитета.

В ходе следствия житель Камчатского края признал свою вину. Уголовное дело было передано прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Ранее, 21 декабря, московский тренер секции по борьбе признал вину в сексуальном насилии над детьми и съемках порнографических материалов с их участием. По данным следствия, в июне текущего года в спортивном зале в Люблино тренер, оставаясь наедине со своим несовершеннолетним учеником, систематически совершал в отношении него насильственные действия сексуального характера.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023