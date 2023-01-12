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Синоптики пообещали москвичам облачный с прояснениями день 12 января

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков — такую погоду пообещали синоптики жителям столичного региона в четверг, 12 января, предупредив о гололедице. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

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Днем в Москве температура воздуха будет варьироваться от –7 до –5 градусов. Ночью показания термометров изменятся незначительно — похолодает в диапазоне от –8 до –6 градусов.

В Московской области днем ожидается от –10 до –5 градусов, ночью — от 6 до 11 градусов мороза.

Прогнозируется южный ветер со скоростью 7–12 м/c.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба.

Главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова 11 января объяснила причину потепления в Московском регионе к воскресенью. Это связано со смещением антициклона.

В тот же день ее коллега, ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус предупредил о новой волне холода в столице в третьей декаде января.

Он уточнил, что повторение экстремальных морозов, которые наблюдались в регионе в новогодние праздники, маловероятно. Но давать точные прогнозы пока рано.

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