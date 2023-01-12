Синоптики пообещали москвичам облачный с прояснениями день 12 января
Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков — такую погоду пообещали синоптики жителям столичного региона в четверг, 12 января, предупредив о гололедице. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.
Днем в Москве температура воздуха будет варьироваться от –7 до –5 градусов. Ночью показания термометров изменятся незначительно — похолодает в диапазоне от –8 до –6 градусов.
В Московской области днем ожидается от –10 до –5 градусов, ночью — от 6 до 11 градусов мороза.
Прогнозируется южный ветер со скоростью 7–12 м/c.
Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба.
Главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова 11 января объяснила причину потепления в Московском регионе к воскресенью. Это связано со смещением антициклона.
В тот же день ее коллега, ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус предупредил о новой волне холода в столице в третьей декаде января.
Он уточнил, что повторение экстремальных морозов, которые наблюдались в регионе в новогодние праздники, маловероятно. Но давать точные прогнозы пока рано.