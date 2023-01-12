Вице-президент АТА рассказал о периоде самых выгодных цен на курорты РФ и за границу

Время резкого снижения цен на отдых как за рубежом, так и в России приходится на период после новогодних каникул. По сравнению с праздничными датами разница достигает 30%, а иногда и 50%, узнали «Известия» 12 января.

По словам вице-президента Альянса турагентств (АТА) РФ Алексана Мкртчяна, сразу после новогодней недели наступает провал спроса на путешествия, так как большинство людей отдохнули, и как минимум до середины марта в отпуска не собираются.

«Это понимают, как туроператоры, так и отельеры, которые резко снижают цены, чтобы привлечь хоть кого-то — и держат их какое-то время, поскольку полученная за праздники выручка покрывает все убытки», — пояснил он.

Как выяснили «Известия», самые дешевые туры на российские горнолыжные курорты и за границу продаются на середину и конец января. В феврале стоимость аналогичных поездок за рубеж будет выше на 25%, а в Красную Поляну и Шерегеш — вдвое.

«После Нового года снизили цены популярные отели Сочи, Санкт-Петербурга, Калининграда, Казани, Приэльбрусья. Исключением в этом году стала Москва, где из-за отсутствия иностранных туристов стоимость проживания в гостиницах и так была относительно приемлемой», — рассказал Мкртчян.

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