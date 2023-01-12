Корреспондент «Известий» побывал на позициях артиллеристов близ Марьинки

Марьинка — крупный поселок городского типа (ПГТ), который примыкает к Перовскому району Донецка. Из столицы Донецкой Народной Республики (ДНР) до Марьинки можно дойти пешком за пару минут. Корреспондент «Известий» побывал на позициях российских сил в Марьинке, узнал, как идет наступление.

Важность ПГТ для вооруженных формирований Украины (ВФУ) огромна — это плацдарм для постоянных атак на столицу ДНР. Также этот узел обороны прикрывает направление на Курахово и Угледар от удара с фланга.

Потеря Марьинки создаст угрозу и для Красногоровки. Но за последние годы украинские войска хорошо укрепились в населенном пункте и превратили его в единую сеть укреплений по сирийскому образцу.

По оценкам военнослужащих, такой подготовленной системы укреплений противник больше не имеет ни в одном из городов. Бои за Марьинку начались еще до окончания освобождения Мариуполя. В двадцатых числах марта 2022 года войска смогли зайти в частный сектор поселка. Но всё это время бои приходится вести буквально за каждый дом и каждую улицу.

С учетом укреплений важнейшую роль в боях за Марьинку играет артиллерия, штурмы таких позиций невозможны без мощной огневой поддержки.

«Гиацинт Б» — орудие хотя и не новое, но обладает дальностью стрельбы, позволяющей отрабатывать по целям на дальних дистанциях, в этом не уступает натовским образцам», — рассказал офицер-артиллерист с позывным Прибой.

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Работы много, наступление идет активно