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США обещали изучить запрос на экстрадицию Болсонару при условии его поступления

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Фото: TASS/Zuma
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Вашингтон не получал запрос Бразилии на экстрадицию бывшего президента страны Жаира Болсонару. Об этом заявила 11 января на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

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«У меня нет для вас никаких новостей по этому поводу. Мне неизвестно об официальном запросе от правительства Бразилии на предоставление информации или экстрадицию», — отметила она.

Если бы соответствующий запрос поступил, добавила Жан-Пьер, в Белом доме тщательно бы его рассмотрели.

Ранее, 8 января, телеканал Globo сообщил о призыве нескольких американских конгрессменов призвали экстрадировать Болсонару из страны. С конца декабря 2022 года он находится в США после массовых беспорядков, организованных его сторонниками в столице южноамериканского государства.

На следующий день, 9 января, стало известно, что Болсонару был госпитализирован в с сильными болями в брюшной области. По данным Globo, экс-президент Бразилии уже покинул больницу, несмотря на рекомендации врачей, посоветовавших ему находиться под наблюдением медиков еще как минимум несколько дней.

Сам Болсонару 11 января заявил, что в его планы входит вернуться в Бразилию в ближайшее время.

Сторонники бывшего бразильского президента начали беспорядки 8 января, захватив правительственные здания. По данным СМИ, в беспорядках участвовало около 3 тыс. человек. Правоохранителям к настоящему времени уже удалось восстановить контроль над всеми захваченными зданиями.

Протесты начались спустя неделю после инаугурации нового главы государства Луиса Инасиу Лулы да Силвы, который 1 января принял присягу и в третий раз стал президентом Бразилии. Он победил на выборах 31 октября с отрывом 1,8% от Болсонару. Сам экс-президент осудил действия своих сторонников, назвав их незаконными.

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