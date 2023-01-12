США обещали изучить запрос на экстрадицию Болсонару при условии его поступления
Вашингтон не получал запрос Бразилии на экстрадицию бывшего президента страны Жаира Болсонару. Об этом заявила 11 января на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«У меня нет для вас никаких новостей по этому поводу. Мне неизвестно об официальном запросе от правительства Бразилии на предоставление информации или экстрадицию», — отметила она.
Если бы соответствующий запрос поступил, добавила Жан-Пьер, в Белом доме тщательно бы его рассмотрели.
Ранее, 8 января, телеканал Globo сообщил о призыве нескольких американских конгрессменов призвали экстрадировать Болсонару из страны. С конца декабря 2022 года он находится в США после массовых беспорядков, организованных его сторонниками в столице южноамериканского государства.
На следующий день, 9 января, стало известно, что Болсонару был госпитализирован в с сильными болями в брюшной области. По данным Globo, экс-президент Бразилии уже покинул больницу, несмотря на рекомендации врачей, посоветовавших ему находиться под наблюдением медиков еще как минимум несколько дней.
Сам Болсонару 11 января заявил, что в его планы входит вернуться в Бразилию в ближайшее время.
Сторонники бывшего бразильского президента начали беспорядки 8 января, захватив правительственные здания. По данным СМИ, в беспорядках участвовало около 3 тыс. человек. Правоохранителям к настоящему времени уже удалось восстановить контроль над всеми захваченными зданиями.
Протесты начались спустя неделю после инаугурации нового главы государства Луиса Инасиу Лулы да Силвы, который 1 января принял присягу и в третий раз стал президентом Бразилии. Он победил на выборах 31 октября с отрывом 1,8% от Болсонару. Сам экс-президент осудил действия своих сторонников, назвав их незаконными.