Эксперты рассказали о создании отечественных элементов питания для кардиостимуляторов

Специалисты предприятия «Литий Элемент» госкорпорации «Ростех» разрабатывают батареи для автономного питания носимых кардиостимуляторов и дефибрилляторов. Сейчас проект находится на стадии лабораторных испытаний, узнали «Известия».

Первые серийные образцы планируют выпустить в 2024 году. До последнего времени подобные источники тока в России практически не выпускали.

«В России рынок медицинских устройств, для которых «Литий Элемент» будет производить батареи, огромный. Если раньше его потребности обеспечивали зарубежные производители, то сегодня поставки практически прекратились из-за санкций, что привело к дефициту источников питания. Но у нас уже сформирован определенный научный задел, есть свои наработки. Мы готовы в короткие сроки изготовить и организовать серийное производство этой продукции», — сообщили «Известиям» в «Ростехе».

Большую часть структуры кардиостимулятора занимает именно батарея, потому что устройство должно работать в теле пациента в среднем 8–10 лет.

Исходя из этого к источникам питания предъявляются высокие требования надежности и соответствия заданным характеристикам на протяжении долгого времени, пояснил «Известиям» директор Института бионических технологий и инжиниринга Сеченовского университета Дмитрий Телышев.

«Сегодня задачу разработки собственных российских батарей можно назвать сверхактуальной. Рынок кардиостимуляторов в России сильно развит даже по сравнению с европейским. В стране действует квотирование на имплантацию кардиостимуляторов, что гарантирует спрос, так как определенное количество устройств обязательно будет поставлено», — сказал Телышев.

Примерно каждый пятый человек старше 50 лет нуждается в кардиостимуляторах. В абсолютных цифрах это десятки тысяч пациентов ежегодно. Это один из самых крупных рынков медицинской техники в России, добавил специалист.

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В состоянии тока: в России создают свои батареи для кардиостимуляторов